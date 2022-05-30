İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına 'tehdit' uyarısı
Tel Aviv yönetimi, İranlı bir albayın Tahran'da suikasta uğrayarak öldürülmesinin ardından Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yeniledi ve vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
İsrail Milli Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Seyit Hüdayi'nin 22 Mayıs'ta Tahran'daki evinin yakınlarında gerçekleşen bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından Pazartesi günü Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısını yeniledi.
Haaretz'de yer alan bir habere göre Konsey, İran'ın İsraillilere zarar verme planlarından duyulan korkunun, "İsrail'in bir İran Devrim Muhafızları subayını öldürmekle suçlanmasının ardından yoğunlaştığını" söyledi.
Konsey, yaptığı açıklamada söz konusu durumun, "İran'la sınırı olan ülkeler ve özellikle Türkiye'deki İsrailliler için gerçek bir tehdit oluşturduğunu" vurguladı. Türkiye, İsrail tarafından halihazırda "yüksek riskli ülke" olarak sınıflandırılıyor.
"KUDÜS GÜCÜ'NE UYARI"
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün kıdemli bir üyesi olan Albay Hüdayi, geçen hafta Tahran'da suikasta uğradı. Basına sızan iddialara göre Hüdayi, 2012'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de İsrailli bir diplomatı hedef alan bombalı bir eylemin ardındaki isimdi. Hüdayi'nin ayrıca Tayland'ta da İsrailli diplomatları hedef alan başarısız bir operasyona karıştığı iddia edildi.
New York Times, İsrail'in Amerikalı yetkililere suikast hakkında bilgi verdiğini ve suikastın, Hüdayi'nin komutan yardımcısı olduğu Kudüs Gücü içindeki operasyon grubuna faaliyetlerini durdurmaları için bir uyarı niteliğinde olduğunu bildirdi.
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