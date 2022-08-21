İsrail'den Türkiye'ye 'Hamas' mesajı: Bu, ilişkilere büyük bir engel

21 Ağustos 2022 Pazar, 15:18

İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarı Irit Lillian, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Irit Lillian, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinin, tarafların olası gerilimleri "sakin ve yapıcı bir nitelikte" ele almasına olanak tanıyacak şekilde inşa edildiğini söyledi.

Times Of İsrael'e konuşan Lillian, Türkiye ile ilişkilere değinerek, "Şu anda hemfikir olmadığımız bazı noktalar olduğunu biliyoruz, ancak şimdi ilerleyebilir ve bunları daha sonra çözebiliriz" dedi.

Lillian, Hamas'ın İstanbul'daki ofisinin iki ülke arasındaki ilişkilere engel olduğunu belirterek, "İstanbul’da hâlâ ofisi (Hamas'ın) var ve bu, büyük bir engel" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ KRİZLERE DAYANABİLECEK BİR İLİŞKİ İNŞA ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Irit Lillian, Türkiye ile geniş bir ilişki yelpazesi kapsamında "düzgün ve olumlu" ikili ilişkilere girildiğini, ancak "hemfikir olunmayan noktalar" olduğunu ifade etti.

Lillian, "Mükemmel bir ilişkiye sahip olamayacağımızı biliyoruz" dedi.

Lillian, önümüzdeki dönemde "siyasi krizlere dayanabilecek bir yapıda ilişki inşa etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak istediklerini" belirtti.

TÜRKİYE İLE İSRAİL ARASINDAKİ İSTİHBARAT İŞ BİRLİĞİNE DEĞİNDİ

Lillian, Haziran ayında Türkiye'de İsrailli turistlere yönelik suikast girişimlerinde bulunmak isteyen İran'lı casusların, Türk ve İsrail istihbarat servislerinin iş birliği neticesinde yakalandığına da değindi.

Lillian, "Bu, Türk ve İsrail güvenlik servisleri arasında mükemmel bir iş birliğine izin veren bir olaydı. Mesela bu, iki tane limondan, bir limonata yapabileceğinizi gösteriyor" dedi.

Lillian, Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığındaki Türk heyetinin İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, "Bu oksijen, ilişkide çok uzun süredir eksikti" dedi.

'TÜRKİYE'DE GÖREV YAPMAK AKDENİZ'DE YELKEN AÇMAYA BENZER'

Lillian, Türkiye'de İsrailli bir diplomat olarak görev icra etmeyi "Akdeniz'de yelken açmaya" benzetti.

Lillian, "Fırtınalı zamanlar vardır, fakat manzaranın tadını çıkardığınız taktirde sakin zamanları da görebilirsiniz" dedi.

Lillian, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in, Türkiye'den "Siyasi bir atama yerine profesyonel bir diplomatı göreve atamasını" umduğunu sözlerine ekledi.