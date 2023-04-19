İsrail'e ait bakanlık web siteleri hacklendi

Yayınlanma: 19.04.2023 - 12:19

Güncelleme: 19.04.2023 - 12:19

İsrail basınında yer alan haberlere göre Endonezyalı hacker grubu "VulzSecTeam", İsrail'deki bazı bakanlıkların web sitelerine girerek veri sızdırdı ve bunların bir kısmını yayınladı.

Jerusalem Post'un aktardığına göre, kendisine VulzSecTeam adını veren hacker grubu İsrail Eğitim, Sağlık ve Dışişleri Bakanlıkları, İsrail polisi ile otobüs ve tren şirketlerinin internet sitelerine sızdı.

Bu ayın başlarında ise "Anonymous Sudan" isimli grup, aralarında bankaların, İsrail posta servisinin ve siber güvenlik devi Check Point'in web sitelerinin de bulunduğu İsrailli hedeflere yönelik çeşitli siber saldırılar gerçekleştirmiş, İsrail'deki birçok büyük üniversitenin web sitelerine sızarak saatlerce süren kesintilere neden olmuştu.

Geçtiğimiz Cuma günü Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in "uyarı sirenleri" uygulamasının işletim sistemlerinin "siber saldırıya maruz kaldığını ve bilgisayar korsanlarının İsrail'i önemli bir saldırıyla tehdit ettiğini" bildirmişti.

Anonymous Sudan ise ay başında gerçekleşen saldırıları "üstlendğini" duyurdu.