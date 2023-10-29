İsrail basınından çağrı: İsrailli esirlere karşılık Filistinli tutukluların tamamı serbest bırakılsın

Yayınlanma: 29.10.2023 - 20:22

Güncelleme: 29.10.2023 - 21:58

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, bugünkü başyazısında İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesini ele aldı.

Gazetede, "İsrail, ivedilikle tüm Filistinli güvenlik tutuklusunu serbest bırakmalı, kalabalık morg buzdolaplarını boşaltmalı ve rehineleri evlerine geri döndürmek için gereken her şeyi yapmalı. Hem de hemen, bugün." ifadelerine yer verildi.

Bu görevin İsrail'in, İsrail hükümetinin, Başbakan'ın, Meclisin, Cumhurbaşkanı'nın, güvenlik görevlilerinin, hahambaşının omuzlarında olduğu, ne pahasına olursa olsun rehinelerin evlerine dönmesi için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiği belirtildi.

Haaretz gazetesindeki haberde, "Hükümet, rehinelerin geri getirilmesinin en önemli hedefi olduğunu açıklamalı. Devletin 229 kişiyi feda etme yetkisi yok, kimse ona bu yetkiyi vermez." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'de hiç kimsenin Hamas'ın saldırısında rehinelerin ölmediği gerçeğini görmezden gelme hakkı olmadığı; rehinelerin hayatta olduğu, kimsenin bu önemli farkı sanki yaşamla ölüm arasındaki fark değilmiş gibi silmeye hakkı olmadığı vurgulandı.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar 28 Ekim'deki açıklamasında ellerindeki esirleri serbest bırakmaları karşılığında İsrail'in hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluları serbest bırakmasını içeren bir anlaşmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi yakınlarında aralarında asker ve polisin de olduğu 230'dan fazla kişinin Hamas'ın elinde olduğunu belirtiyor.

Filistin Esirler Cemiyeti 7 Ekim'den önceki açıklamalarında, İsrail hapishanelerinde 1200'den fazlası "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli bulunduğunu belirtmişti.

Esirler Cemiyeti, 26 Ekim'deki açıklamasında son baskınlarla, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında gözaltına alınanların sayısının 1460'a yükseldiği, artan tutuklamalarla beraber İsrail cezaevlerinde bulunan toplam Filistinli sayısının da yaklaşık 6 bin 700 olduğunu kaydetmişti.

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları, tüm İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında bütün Filistinli tutukluların serbest bırakılması yönünde çağrılar yapıyor.