İsrail'i işaret etti: Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir" ifadesini kullandı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, sosyal medya hesabı X'ten, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sivillerin görüntüsünü paylaştı.
Küba Devlet Başkanı paylaşımında, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir. Filistin halkına yapılan şiddet ancak Nazilerin IIGM'deki Yahudilere yaptıklarıyla kıyaslanabilir. Bu duruma maruz kalmış bir halkın, başka bir yerde bunu yapmış olması zalimce bir çelişkidir" ifadelerini kullandı.
Canel, 29 Aralık'taki açıklamasında da "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık" paylaşımında bulunmuştu.
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