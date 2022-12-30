İsrail'in Ankara Büyükelçisi Lillian: Hamas konusunda farklı düşünüyoruz
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, Türkiye ile İsrail arasında görüşmelerin sürdürüldüğünü, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin gerçekleşebileceğini söyledi.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, Türkiye-İsrail ilişkilerinin geleceğine dair Habertürk'e açıklamalarda bulundu.
Irit Lillian, iki ülke arasında normalleşme sürecinin devam ettiğini belirterek, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin olabileceği mesajını verdi.
Lillian, “Mesele şahıslar değil, ülkelerin çıkarlarıdır. Her iki ülkenin çıkarı da normalleşen ilişkileri sürdürmek olacak. Türkiye ve İsrail arasındaki en önemli iş birliği alanlarından biri de ekonomi. Ticaret hacmi, hedeflenen rakamın üzerine geçti” ifadelerini kullandı.
“SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA SABIRLI OLMALIYIZ”
Lillian, Türkiye ile İsrail arasında olası bir savunma iş birliğine konusuna değinerek, “İlişkilerin biraz daha ısınması gerekiyor. Bu bir zaman meselesi; sabırlı olmalıyız” dedi.
İsrail'in, Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi (EastMed) konusunda “çok kararlı” olduğunu ve bu projeyi “çok ciddiye” aldığını kaydeden Lillian, “Ukrayna'daki savaş ve getirdiği enerji krizi, İsrail'i doğal gaz ihracatına yöneltti” diye konuştu.
“HAMAS KONUSUNDA FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ”
Lillian, Hamas konusuna değinerek, “(Türkiye'den) İsrail, defaatle Hamas'ın ofisinin kapatılmasını istedi. Türkiye ile bu konuda ayrışıyoruz, düşüncelerimiz farklı. Farklı fikirlerde olsak bile iş birliği içinde olmayı sürdürmeliyiz” açıklamasında bulundu.
Lillian, “İsrail-Filistin meselesinde başka bir aracı ülkeye gerek olmadığını savunarak, “Filistin, uzun zamandır müzakerelere girmekten kaçınıyor. Bir başka ülkenin bu meseleye girerek, bu uzun tarihi çatışmayı çözebilmesi biraz naif kalıyor” dedi.
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