İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Türkçe mesaj: Dört gözle bekliyorum

27 Aralık 2022 Salı, 21:50

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı'nda güven mektubu sunmasına ilişkin sosyal medya üzerinden Türkçe bir açıklama yaptı.

Herzog' un paylaşımı şöyle:

Bugün, Büyükelçi Irit Lillian güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden HaTikvah'yı duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım.

Bugün, Büyükelçi @IritLillian güven mektubunu Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a sunarken Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden HaTikvah'yı duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. ???????? ilişkilerinde büyük bir adım. pic.twitter.com/gk9p4ulwnI — ???? ????? Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 27, 2022

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un marttaki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayısta İsrail'i ziyareti izlemişti. İsrail Başbakanı Yair Lapid de haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos'ta karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.

Türkiye'nin Tel Aviv'e yeni atadığı Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görev yerine ulaştığı ancak henüz güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı'na sunmadığı belirtildi.