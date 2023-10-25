Eski İsrail Başbakanı Lapid'den uluslararası basına 'Hamas' eleştirisi

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, "Uluslararası basın iki tarafı da gösterirse Hamas'a hizmet eder" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 09:54
Eski İsrail Başbakanı Lapid'den uluslararası basına 'Hamas' eleştirisi
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İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların basında ele alınmasına ilişkin, "Uluslararası basın objektif olursa Hamas'a hizmet eder. İki tarafı da gösterirse Hamas'a hizmet eder" açıklamasında bulundu.

Çatışmanın basındaki yansımalarını eleştiren Lapid, "Uluslararası basın objektif olursa Hamas'a hizmet eder. İki tarafı da gösterirse Hamas'a hizmet eder. Bana göre, basın sadece hikayenin iki tarafını da anlattığını iddia edemez. Bunu yaparlarsa bu, sadece Hamas'ın tarafından hikayeyi anlatmak olur. Bu, korkakça ve tembelce" ifadelerini kullandı.
 
Bununla Filistinliler de dahil olmak üzere kurbanlara bir hakaret olduğuna işaret eden Lapid, ayrıca bunun "gazeteciliğin temelde ne olduğuna ilişkin fikre de hakaret teşkil ettiğini" dile getirdi.
 
Lapid, 31 yıl gazetecilik yaptığını belirterek "İsrail'in eleştirilmesiyle sorunum yok ama bir tarafın yalan söylediğini, bir tarafın da gerçekleri doğrulamak için her türlü çabayı gösterdiğini bildiğinizde, en azından, yalanlara hiç bitmeyen bir platform sunmamanızı bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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