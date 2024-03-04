İsrail'in Eurovison ısrarı: İsmi ve sözleri değişti

İsrail, Eurovision için reddedilen şarkısının ismini ve sözlerini değiştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:24
İsrail'in Eurovison ısrarı: İsmi ve sözleri değişti
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İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrıları devam ederken, İsrail'in siyasi mesaj içerdiği için Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından "October Rain" isimli reddedilen Eurovision şarkısının ismini ve sözlerini değiştirdiği açıklandı.

Haaretz'in haberine göre, İsrail'i Eurovision'da temsil edecek "Hurricane" isimli şarkının daha önce EBU tarafından reddedilen "October Rain" şarkısı ve sözlerinin değiştirilmiş versiyonu olduğu bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'ndan (KAN) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Eurovision şarkısının söz yazarlarından EBU'nun kurallarına uyacak şekilde düzenleme yapılmasının istendiği bildirildi.

ŞARKI 10 MART'TA PAYLAŞILACAK 

KAN'ın yazılı açıklamasında, söz konusu kararın Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un tavsiyeleri üzerine alındığı belirtilirken, şarkının kamuoyuyla 10 Mart'ta paylaşılacağını duyurdu.

İsrail'in sunduğu "October Rain" EBU tarafından siyasi mesaj taşıdığı gerekçesiyle reddedilmişti.

Tel Aviv yönetiminin yarışmaya sunduğu ikinci şarkı "Dance Forever" da ilk şarkıyla aynı gerekçelerle reddedilmişti.

İsrail basını, "Dance Forever" adlı şarkıda da İsrail'in yarışmaya sunduğu ilk şarkı "October Rain" gibi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'deki saldırısına atıf yapıldığını belirtmişti.

NE OLMUŞTU? 

Fransa'yı 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, 10 Ocak'ta İsrail'in şarkı yarışmasından men edilmesi çağrısında bulunarak, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı 1000 kişi 10 Ocak'ta imza toplayarak, "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istemişti. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etmişti.

İspanya azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi de 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi talebinde bulunmuştu.


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