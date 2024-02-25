İsrail tehdit etti: Dünyaca ünlü sanatçı Roger Waters'tan Eurovision cevabı

Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:23

Güncelleme: 25.02.2024 - 10:23

İsrail'in "Eurovision'dan men edilmesi" tartışmalarına, İngiliz rock grubu Pink Floyd'un efsanevi basçısı ve solisti Roger Waters da katıldı. İsrail'in Eurovision tehdidine cevap veren Waters, İsral'in Eurovision'dan men edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail, Eurovision'da yarışacak şarkılarının sansürlenmesi durumunda yarışmadan çekileceği tehdidinde bulundu.

İsrail'in yarışmaya "October Rain" (Ekim yağmuru) şarkısı ile katılacağı ve şarkının 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği "Aksa Tufanı" operasyonuna göndermeler içereceği söylentileri dolaşmaya başlamıştı.

WATERS'TAN EUROVİSİON'A, FİFA'YA VE UEFA'YA ÇAĞRI

Roger Waters, Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen uluslararası şarkı yarışmasının yanı sıra FİFA ve UEFA'ya da "men" çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda Waters, "İyi ki kurtulduk İsrail zaten Eurovision'dan men edilmeli. Ve İsrail FIFA ve EUFA'dan da yasaklanmalıdır! SOYKIRIM YANLIŞTIR!" ifadelerini kullandı.

Good riddance Israel should be banned from Eurovision anyway. And Israel should be banned from FIFA and EUFA too! GENOCIDE is WRONG! https://t.co/nmhjPNURxV — Roger Waters ? (@rogerwaters) February 23, 2024

Daha önce ana akım medyanın İsrail "propagandası" yaptığını belirten Waters, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını "hayal gücünün de ötesinde" şeklinde nitelendirmişti.

Waters, "Gazze'de yaşayan insanlar haftalardır, gece gündüz F-16'lar tarafından bombalanıyor. İnsan bunun nasıl bir şey olduğunu dahi hayal edemiyor. Dünya'nın en güçlü imparatorluğu (ABD) tarafından alkışlanıyor olması inanılamayacak kadar iğrenç. (Kanada'daki) İsrail yanlısı faaliyetleri ile bilinen B'nai Brith isimli örgüt ve (Kanada Başbakanı Justin) Trudeau'dan bahsetmiyorum bile... O da tüm bunları alkışlıyor. Nasıl olur da hala İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışabilirler?" demişti.

Waters'ın yanı sıra İrlanda, İzlanda, Norveç ve İsveç'ten de İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi gerektiği çağrısı yapılmıştı.