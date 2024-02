İsrail tehdit etti: Dünyaca ünlü sanatçı Roger Waters'tan Eurovision cevabı

İsrail'in "Eurovision'dan men edilmesi" tartışmalarına, İngiliz rock grubu Pink Floyd'un efsanevi basçısı ve solisti Roger Waters da katıldı. İsrail'in Eurovision tehdidine cevap veren Waters, İsral'in Eurovision'dan men edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail, Eurovision'da yarışacak şarkılarının sansürlenmesi durumunda yarışmadan çekileceği tehdidinde bulundu.

İsrail'in yarışmaya "October Rain" (Ekim yağmuru) şarkısı ile katılacağı ve şarkının 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği "Aksa Tufanı" operasyonuna göndermeler içereceği söylentileri dolaşmaya başlamıştı.

Roger Waters, Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen uluslararası şarkı yarışmasının yanı sıra FİFA ve UEFA'ya da "men" çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda Waters, "İyi ki kurtulduk İsrail zaten Eurovision'dan men edilmeli. Ve İsrail FIFA ve EUFA'dan da yasaklanmalıdır! SOYKIRIM YANLIŞTIR!" ifadelerini kullandı.

Good riddance Israel should be banned from Eurovision anyway. And Israel should be banned from FIFA and EUFA too! GENOCIDE is WRONG! https://t.co/nmhjPNURxV