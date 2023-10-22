İsrail’in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 651'e yükseldi

Yayınlanma: 22.10.2023 - 16:42

Güncelleme: 22.10.2023 - 16:42

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalarda 16’ncı güne girilirken, can kaybı da her geçen gün artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4 bin 651’e, yaralananların sayısının ise 14 bin 245’e yükseldiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında göre, ölenlerden bin 873’ünü çocuklar, bin 23'ünü de kadınlar oluşturuyor.

