İsrail’in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 651'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybının 4 bin 651’e yükseldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 16:42
İsrail’in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 651'e yükseldi
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İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalarda 16’ncı güne girilirken, can kaybı da her geçen gün artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4 bin 651’e, yaralananların sayısının ise 14 bin 245’e yükseldiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında göre, ölenlerden bin 873’ünü çocuklar, bin 23'ünü de kadınlar oluşturuyor. 


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