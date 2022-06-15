İsrail’in, İran’ın Türkiye’deki yurttaşlarını hedef alabileceği kaygısı sürüyor

15 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye’ye yönelik geçen ay yayımlanan yolculuk uyarısının ardından İsrail’den önceki gün yurttaşlarına yönelik yeni bir uyarı geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İran’ın Türkiye’de İsrail yurttaşlarını hedef alabileceği gerekçesiyle İsraillileri İstanbul’dan ayrılmaya çağırdı, seyahat uyarısının düzeyi de var olan en yüksek düzeye çıkarıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın çağrısıyla bu ülkeyi ziyaret eden Türk gazetecilerle bir araya gelen İsrailli üst düzey bir yetkili, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in Türkiye’deki yurttaşlarına yönelik “geri dönün” uyarısının bütünüyle İsraillilere karşı İran kaynaklı saldırı olasılığı nedeniyle yapıldığını kaydetti. Yetkili, yapılan değerlendirmelerde Türkiye ile İsrail arasında uçuşların durdurulmasının da gündeme geldiğini, ancak bu aşamada böyle bir adım atılması kararına varılmadığını ekledi. “Türkiye’de İsrailli turistlere yönelik saldırı planı yapan birden fazla hücre bulunduğunu” düşündüklerini söyleyen yetkili, olası bir saldırı hazırlığını önlemek için çalışmaların sürdüğüne degindi.

Türk güvenlik yetkilileriyle istihbarat konusunda eşgüdüm içinde çalıştıklarını belirten yetkili, İsrail istihbaratının “Türkiye topraklarında faaliyet göstermediğini, işbirliğinin istihbarat paylaşımı düzeyinde olduğunu” dile getirdi. İsrailli yetkili, 2010’daki Mavi Marmara krizinin ardından Türkiye ile İsrail arasına istihbarat paylaşımının durduğunu ve bu sürecin kendileri için “sancılı” olduğunu belirterek “İstihbarat alanında işbirliğini yeniden başlamasından mutluyuz. Bu alandaki işbirliği, iki ülke arasında yeniden gelişen ilişkilerin de bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

"ANKARA TÜM ÖNLEMİ ALIYOR"

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç’in bazı ülkeler tarafından yayımlanan yolculuk uyarılarına ilişkin, “söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin işbirliği mekanizmalarımız çerçevesinde, her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır”dediği bildirildi. Bilgiç, Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu ve terörle en etkili şekilde, yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:“Terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçlar açıkça görülmektedir. Ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayırım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir.” İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, önceki gün İran’ın Türkiye’deki İsraillilere yönelik terör saldırısı düzenleyebileceği gerekçesiyle seyahat uyarısında bulunmuştu.