İsrail'in kuzeyine onlarca füze fırlatıldı: 4 yaralı
İsrail ordusu, Lübnan'dan Yukarı ve Batı Celile'ye 75 füze fırlatıldığını, saldırıda 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Yukarı ve Batı Celile bölgelerinde 12.31 - 12.33 saatlerinde devreye alınan alarmların ardından Lübnan'dan fırlatılan 75'e yakın füze tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, füzelerin bir kısmının hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, bir kısmının ise bölgeye düştüğü kaydedildi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise bunun savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e ateşlenen "en ağır yoğunlaştırılmış füze patlamalarından" biri olduğu belirtildi.
İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Tamra kentine düşen füzeler sonrası 1'i ağır 4 yaralının hastaneye getirildiği bilgisi verildi.
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