İsrailli binbaşı, annesine mektup yazarak intihar etti: Askeri cenaze töreni reddedildi

Yayınlanma: 27.10.2024 - 14:22

Güncelleme: 27.10.2024 - 14:28

İsrail Hava Kuvvetleri'nde yaklaşık 20 yıldır savaş pilotu görevini icra eden yedek asker Binbaşı Asaf Dagan'ın, intihar ettiği öğrenildi.

Dagan'ın, "psikolojik sorunları" olduğu iddiasıyla intihar ettiği belirtildi.

Dagan'ın ailesi, askerlik hizmetinden kaynaklanan "travma sonrası stres bozukluğu" olduğu gerekçesiyle Savunma Bakanlığı ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) Dagan için askeri cenaze töreni düzenlenmesini ve Dagan'ın "şehit" olarak tanınmasını talep etti.

IDF yetkilileri, 38 yaşındaki Dagan'ın öldüğü gün yedek hizmet görevinde olmadığını belirterek, kendisinin şehit asker olarak tanınmayacağını ve askeri cenaze töreni düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Dagan'ın naaşının şu anda Hayfa'daki Rambam Tıp Merkezi'nde tutulduğu kaydedildi.

ANNESİNE MEKTUP BIRAKTI

Dagan, yaşamına son vermeden önce annesine geride bıraktığı bir mektupla veda etti.

Mektupta, “Annem, benim için en değerlisi. Bir yıldan biraz fazla bir süredir, her gün kafamın içinde sana bu mektubu yazıyorum. Ve bugün burada, gözyaşları akıyor ve kelimeler karışık, acı verici bir şekilde yazılıyor. Neyi söylemenin doğru olduğundan, neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağımdan emin değilim. Ne de olsa bilmediğin çok şey var ve ne de olsa sen benim kalbimsin, kahramanımsın, annemsin. Dinlendiğimi ve artık benim için endişelenmek zorunda kalmayacağını bilmek belki seni rahatlatır” ifadeleri yer aldı.

Dagan'ın kız kardeşi Inbal, “Asaf hayatını kelimenin tam anlamıyla devlete adadı. Ölümüne yol açan çok ciddi bir zihinsel yaralanmadan muzdaripti. Devlet onu kurtarmakta başarısız olmakla kalmadı, şimdi de askeri bir cenaze töreniyle, askeri bir mezarlığa gömülmeyi hak ettiği onuru vermeyi reddediyor” dedi.

DAGAN'IN ASKERLİK KARİYERİ

Dagan, askerlik hizmetine 2005 yılında Paraşütçü Tugayı'nda muharip asker olarak başladı. Subaylık eğitimini tamamladı, 2006 İkinci Lübnan Savaşı'nda savaştı ve pilotluk eğitimine devam ederek savaş sistemleri subayı olarak sertifika aldı. On yılı aşkın bir süre hava kuvvetlerinde görev yapmış, birçok görev uçuşuna katılmış ve IDF'nin askeri istihbarat Birimi 8200'de bir İsrail Hava Kuvvetleri projesine liderlik etti.

2020 yılında ordudan ayrıldığı belirtilen Dagan'ın, birkaç ay sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı ifade edildi. Ailesine göre, bu sorunlar, askerliği sırasında yaşadığı zor deneyimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Sorunlarına rağmen Dagan, yedek kuvvetlerde kaldı ve birçok görev uçuşuna katıldı.

İki yıl önce Dagan, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tel Aviv'deki yeraltı komuta merkezinde haftada bir kez görev yaptığı yedek hizmete yeniden atandı. Gazze'ye yönelik saldırılarda yedek görev günlerini iki katına çıkardı. Dagan'ın, en son kendini öldürmeden birkaç hafta önce görev yaptığı belirtildi.