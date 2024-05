Filistin İçin Bin Genç'ten Zorlu Holding'e 'İsrail' protestosu

Yayınlanma: 25.05.2024 - 15:16

Güncelleme: 25.05.2024 - 15:17

Filistin İçin Bin Genç isimli grup Zorlu Holding'in İsrail ile olan ticaret ilişkisini protesto etmek için Zorlu AVM'de eylem yaptı.

Yapılan eyleme müdahale eden güvenlik görevlileriyle eylemciler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

''İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİNE DEVAM ETMEKTEDİR''

Grup, X hesabından eylemin görüntülerini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

''Nazif Zorlu, Zorlu Enerji’nin bugüne kadar İsrail’de her birinin %42,15 oranında doğrudan ortağı olduğu Ezotech Electric Ltd., Solad Energy Ltd. ve Adnit Real Estate Ltd. şirketlerini satmak için anlaşma imzaladığını açıkladı.

Bu satışın “çevresel etkileri azaltmak gerekçesiyle” yapıldığı ifade edildi.

Zorlu’nun satışını imzaladığı şirketler arasında olmayan Zorlu İsrail Ltd., ZJ Strong Enerji, Zador Enerji ve ortağı olduğu tüm şirketlerin en büyüğü olan, doğrudan İsrail Savunma Bakanlığına elektrik üreten Dorad Doğalgaz Çevrim Santrali ortaklığa devam ediyor.

Bu karar yetersizdir Zorlu Enerji soykırımcı İsrail’le işbirliğine devam etmektedir. Her damar kesilene kadar Nazif Zorlu’nun yakasında olacağız!

Nehirden denize Özgür Filistin!''