İsrail'in saldırısında Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı öldü

Yayınlanma: 18.11.2023 - 15:37

Güncelleme: 18.11.2023 - 15:37

Hamas’ın Telegram hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki parlamento binasına düzenlediği saldırıda yaralanan Bahr’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail’in 13 Kasım’da Gazze'deki parlamento binasına düzenlediği saldırının "acil eylem gerektirdiği" kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırının kınanması ve saldırılarını durdurması için İsrail’e baskı yapılması gerektiği ifade edildi.

İsrail ordusu, 13 Kasım'da topyekun kuşatmaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki parlamento binasını işgal etmiş, 15 Kasım'da da binayı patlatarak yıkmıştı.