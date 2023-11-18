İsrail'in saldırısında Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı öldü

Hamas, Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr’ın İsrail’in Gazze’deki parlamento binası bombardımanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 15:37
İsrail'in saldırısında Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı öldü
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Hamas’ın Telegram hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki parlamento binasına düzenlediği saldırıda yaralanan Bahr’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail’in 13 Kasım’da Gazze'deki parlamento binasına düzenlediği saldırının "acil eylem gerektirdiği" kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırının kınanması ve saldırılarını durdurması için İsrail’e baskı yapılması gerektiği ifade edildi.

İsrail ordusu, 13 Kasım'da topyekun kuşatmaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki parlamento binasını işgal etmiş, 15 Kasım'da da binayı patlatarak yıkmıştı.


israil Gazze Şeridi

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