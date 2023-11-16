İsrail’in Şifa Hastanesi’ne yönelik iddiaları yalan çıktı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 13:18

Güncelleme: 16.11.2023 - 13:27

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) dün sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi’ne gerçekleştirdiği baskın 17 saat sürdü.

New York Times'da yer alan haber göre, İsrail ordusu, baskının ardından Hamas’a yönelik iddialarını desteklemek amacıyla askerlerin hastanede çektiği videoyu paylaştı. Ancak İsrail yönetiminin daha önce hastanenin altında Hamas’ın tünel ağı bulunduğuna dair iddiasını destekleyecek nitelikte hiçbir kanıta rastlanmadı.

7 dakikalık videoda, Hamas’a ait olduğu iddia edilen makineli tüfekler, çeşitli ekipmanlar ve bir bilgisayar yer aldı. Bir MR cihazının arkasındaki silahlar gösterildi. Videoda, Hamas’ın hastaneyi komuta merkezi veya üs olarak kullandığına dair iddiaları doğrulayacak kareler yer almadı. Videonun altında yer alan açıklamada hastanede “komuta merkezi” bulunduğu belirtilse de söz konusu iddiayı destekleyecek nitelikte görüntüler paylaşılmadı.

Şifa Hastanesi'nde komuta merkezi olduğunu ispatlayamayan İsrail ordusunun paylaştığı videonun ardından Hamas’tan yapılan açıklamada ise İsrail’in iddiaları “açıkça yalan ve ucuz propaganda” olarak nitelendirildi.

ŞIFA HASTANESİ'NİN AVLUSUNA BOMBA DÜŞTÜ

İsrail ordusu ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi bir kez daha vuruldu.

Şifa Hastanesi'nin avlusuna düşen bomba için İsrail, Filistinli militanların mühimmatları yanlışlıkla ateşlediğini söyledi. Ancak saldırıların fotoğraf ve videolarının analizi, bombanın İsrail güçleri tarafından ateşlendiğini gösterdi.

İDDİALARI YALAN ÇIKTI

İsrail ordusundan dün baskına dair yapılan ilk açıklamada, “İstihbarat bilgilerine ve operasyonel gerekliliğe dayanarak İsrail Savunma Kuvvetleri, Şifa Hastanesi'ndeki belirli bir alanda hassas ve hedefli bir operasyon yürütüyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Hastanede Hamas’a ait komuta merkezi olduğu iddia edilen açıklamada, tüm Hamas mensuplarına "teslim ol" çağrısı yapıldığı belirtilmişti.

Ayrıca hastanede Hamas mensuplarına da rastlanmazken, İsrail Ordu Radyosu ise dün baskından saatler sonra yaptığı açıklamada hastanede İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir belirti olmadığını aktarmıştı.