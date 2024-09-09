İsrail'in Suriye'de hava saldırıları düzenlediği iddia edildi

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin Hama ve Tartus illerindeki birden fazla askeri bölgeye 15 hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

İsrail'in Suriye'de hava saldırıları düzenlediği iddia edildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:27

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesaplarında İsrail'e ait savaş uçaklarının Hama ilindeki Misyaf bölgesinde bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ile Tarsus'ta İran destekli gruplara ait askeri noktalara 15 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Suriye haber ajansı SANA da hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.

İddialara ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


Etiketler: #israil #suriye #hava saldırısı

İlgili Haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
İsrail'de soruşturma devam ediyor... Ürdün, 2 şoförün durumunu takip ettiğini açıkladı

İsrail'de soruşturma devam ediyor... Ürdün, 2 şoförün durumunu takip ettiğini açıkladı
İsrail-Ürdün arasındaki sınır kapısı kapatıldı

İsrail-Ürdün arasındaki sınır kapısı kapatıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler