İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları düzenlediği iddia edildi

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin batısındaki Tartus ilinde birden fazla noktaya hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları düzenlediği iddia edildi
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AA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 00:44

Suriye'de sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Tartus'ta çok sayıda askeri noktayı hedef aldığını iddia etti.

Saldırıların sürdüğü ve Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye devam ettiği ileri sürüldü.

İsrail ve Suriye yönetiminden olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'e ait savaş uçakları 9 Eylül'de Suriye'nin Hama ve Tartus illerinde birden fazla askeri noktaya 15 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 16 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı.

Tartus ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


Etiketler: #açıklama #suriye #israil

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