İsrailli Arap milletvekili gözaltına alındı: 7 Ekim açıklamaları soruşturma konusu oldu

İsrail polisi, eski Balad milletvekili Haneen Zoabi’yi Pazar sabahı saat 07.00 sularında gözaltına aldı.

Zoabi, yurt dışında katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmalar nedeniyle “terör örgütüne destek vermek” ve “terör eylemine teşvik” ile suçlanıyor.

Polis soruşturmasına gerekçe gösterilen konuşmada Zoabi, “Direnen Hamas değil, Filistin halkıydı. Hamas’ı Filistin halkından ayıramazsınız. 7 Ekim’de içeri girdiklerinde İsrail topraklarına girmediler, kendi topraklarına girdiler. Bu onların toprağıdır” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail polisi, Zoabi’nin gözaltına alınmasının “gerekli onaylar alındıktan sonra” gerçekleştiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Terör örgütlerini öven, onlarla özdeşleşen veya savaş döneminde onların eylemlerini teşvik eden herkes hakkında kararlılıkla işlem yapılacaktır” denildi.

Zoabi, daha önce de yargı önüne çıkmıştı. 2022’de Nazareth Sulh Ceza Mahkemesi, bağış kaynaklarını gizlemeye yönelik “sahtecilik” suçundan kendisini bir yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırmış ve 75 bin şekel para cezası vermişti.

Zoabi, 2010’da Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara filosunda da yer almıştı.