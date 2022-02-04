İsrailli araştırmacılar 1,5 milyon yıl öncesine dayanan bir eski insan kemiği keşfetti

04 Şubat 2022 Cuma, 00:00

İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, İsrailli araştırmacıların 1,5 milyon yıl öncesine dayanan bir eski insan omurunu keşfettikleri belirtildi. IAA, bu keşfin İsrail'de eski insanlara dair en eski bulgu olduğunu ifade etti.

Bulgu, her ikisi de İsrail'in orta kesiminde bulunan Bar Ilan Üniversitesi ve Ono Akademik Koleji ile ABD'deki Tulsa Üniversitesi ve IAA tarafından yürütülen yeni bir araştırmada yer alıyor.

Kemik, 1966 yılında, Celile Denizi'nin güney kıyısında, İsrail'in kuzeydoğusunda yer alan Ürdün Vadisi'ndeki Ubeidiya tarih öncesi sahasında ortaya çıkarıldı.

Ubeidiya'daki kazılar son zamanlarda yeniden başladı ve araştırmacılar bölgeden toplanan hayvan kemiklerini ve aletleri yeniden elden geçirirken, bel omuru olarak tanımlanan kemiğe rastladı.

Araştırmacılar, kemiğin, yaşına göre uzun olan ve yetişkinliğe kadar yaşaması durumunda 180 cm'den fazla uzayacağını tahmin ettikleri 6 ila 12 yaşındaki bir hominide ait olduğunu buldu.

GÖÇ TEK SEFERDE DEĞİL, DALGALAR HALİNDE

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, insanın Afrika'dan dünyanın geri kalanına göçü tek seferde değil, dalgalar halinde gerçekleşti.

Araştırmacılara göre, ilk dalga yaklaşık 1,8 milyon yıl önce Asya'da yer alan Gürcistan'a, ikinci dalga ise yaklaşık 1,5 milyon yıl önce Ubeidiya bölgesine ulaştı.

Araştırmacılar, "Bunlar, görünüm ve biçim, taş alet yapma tekniği ve geleneği ile içinde yaşamayı seçtikleri ekolojik niş açısından iki farklı insan türüdür" dedi.