İsrailli bakan, İran'ı hedef aldı: Saldırı, ön hazırlık niteliğinde

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran’a yönelik gece yapılan saldırının "ön hazırlık" niteliğinde olduğunu belirterek, bir sonraki adımın "stratejik varlıkların hedef alınması" olması gerektiğini ifade etti.

İsrailli bakan, İran'ı hedef aldı: Saldırı, ön hazırlık niteliğinde
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:29

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yaptığı açıklamada, "İran'ın stratejik varlıklarını hedef alma çağrısının kendi görüşü olduğunu ve bunu diğer platformlarda da dile getirmeye devam edeceğini" belirtti.

Ben-Gvir ayrıca, "İsrail'in, İsrail'i yok etmekle tehdit eden İran tehdidini ortadan kaldırmak için tarihi bir sorumluluğu olduğunu" kaydetti.

İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.


Etiketler: #israil #İran

İlgili Haberler

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'yı vurdu: 35 kişi öldü

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'yı vurdu: 35 kişi öldü
Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine tahliye uyarısı: 'Yerleşimleriniz meşru askeri hedef haline geldi'

Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine tahliye uyarısı: 'Yerleşimleriniz meşru askeri hedef haline geldi'
Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in hastanede çalışanlar ve yaralıları rehin almasına kınama

Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in hastanede çalışanlar ve yaralıları rehin almasına kınama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler