İsrailli bakan, Mescid-i Aksa’nın yerine tapınak istedi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı'nda konuşan Smotrich, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgali dolayısıyla provokatif yürüyüşe katılan aşırı sağcı gruplara seslendi.

Smotrich, Gazze'de işgal ve daha fazla toprak gasbı için dinleyicilerden "evet" yanıtı aldığı konuşmasının sonunda Mescid-i Aksa'ya işaret ederek, "bir tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini" söyledi. İsrail aşırı sağcı Maliye Bakanı, "Bütçesi benden" ifadesini kullandı.

İsrail'de özellikle aşırı sağcı "dini siyonist" diye isimlendirilen kesimde, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde "üçüncü tapınak" diye bir Yahudi mabedi kurulması çağrısı yineleniyor.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın külliyesinin altında Yahudi mabedi kalıntıları olduğu iddiasıyla kazı yapıyor.

Fanatik İsrailli grupların, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani Takvimi'ne göre her yıl yaptıkları provakatif "bayrak yürüyüşü" pazartesi gerçekleştirilmişti.

Yürüyüşte on binlerce aşırı sağcı İsrailli, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçmiş, "Araplara ölüm", "Köyünüz yansın" gibi sloganlar atmış, bölgedeki Filistinlilere ve basın mensuplarına saldırmıştı.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatmıştı.

Yürüyüşe, aşırı sağcı, fanatik gruplardan gelen ve bugün hükümette kritik bakanlık görevleri üstlenen Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yanı sıra çok sayıda İsrailli ve siyasetçi katılmıştı.

İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de uluslararası hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık yapmak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.