İsrailli bakandan Batı Şeria'yı ilhak çağrısı

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karar hakkında yaptığı açıklamayı alıntılayarak cevap verdi.

Aşırı sağcı bakan, İsrail'e karşı diplomatik bir saldırı yapıldığını iddia ederek bu saldırı karşısında sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Fransa ve diğer ülkelerin İsrail'e karşı hakaret ettiğini savunan Smotrich, bağımsız Filistin Devleti kurma girişimlerine karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

BM Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarıyı, 142 "evet" oyuyla kabul etmişti.

Tasarıya ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken 12 ülke çekimser kalmıştı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.