İsrailli bakandan Gazze çıkışı: Kuzeyini tamamen işgal etmeliyiz

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, rehineleri geri getirmek için “Gazze’nin kuzeyinin tamamen işgal edilmesi gerektiğini” belirterek, “Hamas’a, rehineleri geri vermezlerse sonsuza dek orada kalacağımızı ve bunun Gazze’nin topraklarının üçte birine mal olacağını söylemeliyiz” dedi.

İsrailli bakandan Gazze çıkışı: Kuzeyini tamamen işgal etmeliyiz
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İHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 08:17

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi’nin toplantısında Filistin ile ilgili şoke eden ifadeler kullandı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas’ı İsrailli esirleri serbest bırakmaya zorlamak için Gazze’nin kuzeyinin tamamen işgal edilmesi gerektiğini savunan Smotrich, "Rehineleri geri getirmek için Gazze’nin kuzeyini tamamen işgal etmeliyiz. Hamas’a, rehineleri geri vermezlerse sonsuza dek orada kalacağımızı ve bunun Gazze’nin üçte birine mal olacağını söylemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Hamas’a karşı mücadelenin sürmesi gerektiğini söyleyen Smotrich, "Savaşı sona erdirmek için Hamas ile bir anlaşmaya varmak teslim olmak ve yenilgi anlamına gelir" şeklinde konuştu.

"Hamas ortadan kaldırılıncaya ve teslim olacağı bir anlaşmaya varılıncaya kadar devam edeceğiz” diyen Smotrich, “Düşmanlarımız yok edilene ve İsrail devletinin güvenliği tamamen sağlanana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #israil #gazze

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