İsrailli bakandan Hamas'a 'saldırı' tehdidi

Yayınlanma: 02.01.2025 - 08:19

Güncelleme: 02.01.2025 - 08:19

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Katz, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nden atılan roketlerle hedef alınan İsrail'in güneyindeki Netivot kasabasında incelemelerde bulundu.

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlere dikkati çeken Katz, "Hamas, İsrail'in uzun vadeli tavizler verme isteğine rağmen kaçırılan İsraillileri yakın zamanda serbest kalmasına izin vermez ve saldırılarına devam ederse, Gazze'de uzun süredir görülmemiş güçlü saldırılarla karşılaşacak" dedi.

Katz, İsrailli esirleri salıverme ve Hamas'ı bitirinceye kadar Gazze'deki askeri eylemlerini artıracaklarına işaret etti.

Hamas'ın elinde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor. Bu esirlerin en az üçte birinin ölü olduğu düşünülüyor.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, aralık ayında Gazze Şeridi'ne 1400'den fazla hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de karadan saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna destek olarak havadan yapılan saldırıların savaş uçakları, helikopter ve insansız hava araçlarıyla yapıldığına işaret edildi.