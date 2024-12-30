Hamas'tan İsrail açıklaması: Anlaşmaya varılan şeylere karşı çıkıyor

Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Düşman her müzakerede anlaşmaya varılan şeylere karşı çıkıyor” dedi.

Hamas'tan İsrail açıklaması: Anlaşmaya varılan şeylere karşı çıkıyor
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 07:58

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 450 gündür devam ederken, Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes müzakereleri hakkında açıklamada bulundu.

Hamda, ateşkes ve esir takası için devam eden müzakerelerde İsrail’in engeller çıkardığını belirterek, “Saldırıların durması, kapsamlı bir geri çekilme ve koşulsuz yeniden inşa şartıyla esirlerle ilgili azami esnekliğe gittik” dedi.

İsrail’in müzakereleri sekteye uğrattığını ifade eden Hamdan, “Düşman her müzakerede anlaşmaya varılan şeylere karşı çıkıyor. Düşman, Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmeye ve saldırıyı durdurmaya hazır olmadığını söylüyor ve bu iki noktada ısrar ediyor. İşgal, Filistin varlığını ortadan kaldırmak için hastanelere saldırıyor” dedi.


Etiketler: #israil #Hamas

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