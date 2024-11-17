İsrailli bakandan Netanyahu'ya destek: Emniyet ve yargıya eleştirdi

Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:11

Güncelleme: 17.11.2024 - 09:11

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Levin, Netanyahu'nun Kayserya'da kentindeki özel konutuna işaret fişeği atılmasının ardından emniyet ve yargıya eleştiride bulundu.

Levin, Başbakan Netanyahu'nun özel konutunda meydana gelen olayın "amacı başbakana suikast düzenlemek ve seçilmiş hükümeti şiddet içeren bir darbeyle devirmek olan anarşist eylemler zincirinin yalnızca son halkası" olduğunu iddia etti.

Bu tür davranışların "kolluk kuvvetlerinin seçici uygulamalarının himayesi altında" iki yıldır devam ettiğini ileri süren Levin, İsrail Yüksek Mahkemesini de buna onay vermekle suçlayarak, "Adalet ve kolluk kuvvetlerinin rehabilitasyonuna tam destek vermenin ve anarşi, kaos, itaatsizlik ve başbakana zarar verme girişimlerine son vermenin zamanı geldi" ifadesini kullandı.

Yüksek Mahkemenin yapısı da dahil olmak üzere "hükümetin kuruluşundan bu yana bazı şeyleri temelden değiştirmek için mücadele ediyorum" açıklamasında bulunan Levin, dondurulan tartışmalı "yargı reformu" mevzuatının tekrar başlatılması gerektiğini öne sürdü.

Levin, "Koalisyonun tüm üyelerinin, tüm fraksiyonların ve Knesset'in tüm üyelerinin, tek bir adam olarak, benim öncülük ettiğim ve durdurulan hamlelere ve durumu değiştirmek için gerekli olan diğer tüm hamlelere açık desteklerini ilan etmelerinin zamanı geldi" ifadesini kullandı.

Netanyahu hükümetinin yargı sisteminde tartışmalı yargı reformuyla köklü değişiklikler yapma girişimleri, 7 Ekim 2023’ten sonra durdurulmuştu.

Netanyahu, göreve geldikten kısa bir süre sonra, Yüksek Mahkeme'nin parlamento kararlarını gözden geçirme yetkisinin sınırlandırılmasından yargıçların atanma şeklinin değiştirilmesi ve yargıçların yetkilerinin kısıtlanmasına kadar varan ve tartışmalara neden olan yargı reformu planını açıklamıştı.

Yüksek Mahkeme yargıçları, ocak ayının başında 7'ye karşı 8 oyla, ülke çapında protestolara yol açan tartışmalı yargı reformu yasasını, "demokratik İsrail devletinin temel karakterine ciddi ve benzeri görülmemiş zarar verdiği" gerekçesiyle iptal etmişti.

İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet, Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyindeki Kayserya'daki özel konutunun bahçesine 2 işaret fişeğinin atıldığını duyurmuştu.

Olayda hasar meydana gelmediği ve Netanyahu ailesinin konutta olmadığı aktarılmıştı.