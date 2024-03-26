İsrailli bakandan Refah çağrısı: Acil operasyon başlamalı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:03

Güncelleme: 26.03.2024 - 16:03

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'de katıldığı bir radyo programında, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Filistin düşmanlığıyla öne çıkan aşırı sağcı Ben-Gvir, "Refah'a şimdi girmeliyiz" diyerek yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı kente kara saldırısı başlatılmasını istedi.

ABD yönetiminin Refah'a kara saldırısına destek vermediği anımsatılan Ben-Gvir, "Açıkçası size Amerikalıların ve tüm dünyanın desteği olmadan birçok savaşa girdiğimizi hatırlatırım" ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısına karşı olduğunu sık sık dile getiriyor. İsrail ise ABD'nin itirazlarına rağmen Refah'a kara saldırısı başlatacağını söylüyor.