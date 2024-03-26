İsrail Şifa Hastanesi yakınını vurdu: Çok sayıda ölü var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresinde bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 30 kişinin öldüğü bildirildi.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:01
İsrail Şifa Hastanesi yakınını vurdu: Çok sayıda ölü var
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan binlerce hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi yakınlarına saldırı düzenledi.

Hastanenin yakınında bulunan Filistinli "Ebu Hasira" ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 30 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin En-Nasr semtine düzenlediği topçu saldırısında yaralananlar olduğu belirtildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde hasta ve yaralıların yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin de sığındığı ayakta kalan son hastanelere ve çevrelerine saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan binlerce hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi ve çevresine 18 Mart'tan bu yana saldırılarını sürdürüyor.


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