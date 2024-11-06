Özgür Özel'den Trump'a tebrik mesajı: Dikkat çeken 'Filistin' ayrıntısı
ABD'de başkanlık seçimlerinin tamamlanmasının ardından Donald Trump bir kez daha Başkan oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Trump'ı tebrik etti.
ABD, 47. başkanını seçmek için sandık başındaydı. Açıklanan sonuçlara göre Donald Trump bir kez daha ABD'nin Başkanı oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine olumlu katkı sağlamasını temenni ettiğini belirtti.
ÖZEL'DEN TRUMP'A TEBRİK MESAJI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı şöyle:
"Demokratik bir çerçevede 47. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump’ı ve Yardımcısı James David Vance’i tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine olumlu katkı sağlamasını temenni ederken, sonuçların aynı zamanda bölgemizde süregelen, başta Filistin ve Ukrayna’daki savaşlar olmak üzere, olumsuz gidişatın sona ermesinin yolunu açacağını ümit ediyorum."
Demokratik bir çerçevede 47. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump’ı ve Yardımcısı James David Vance’i tebrik ediyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 6, 2024
Seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine olumlu katkı sağlamasını temenni ederken, sonuçların aynı zamanda bölgemizde süregelen, başta Filistin ve…
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