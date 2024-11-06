Özgür Özel'den Trump'a tebrik mesajı: Dikkat çeken 'Filistin' ayrıntısı

Yayınlanma: 06.11.2024 - 14:48

Güncelleme: 06.11.2024 - 14:49

ABD, 47. başkanını seçmek için sandık başındaydı. Açıklanan sonuçlara göre Donald Trump bir kez daha ABD'nin Başkanı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine olumlu katkı sağlamasını temenni ettiğini belirtti.

ÖZEL'DEN TRUMP'A TEBRİK MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı şöyle:

"Demokratik bir çerçevede 47. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump’ı ve Yardımcısı James David Vance’i tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine olumlu katkı sağlamasını temenni ederken, sonuçların aynı zamanda bölgemizde süregelen, başta Filistin ve Ukrayna’daki savaşlar olmak üzere, olumsuz gidişatın sona ermesinin yolunu açacağını ümit ediyorum."