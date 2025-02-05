İsrailli bakandan Türkiye çıkışı: Suriye'deki en baskın ülke konumunda

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, “Türkiye'nin şu anda Şam üzerinde en büyük etkiye sahip” olduğunu savunarak, “Türkiye şu anda Suriye'deki en baskın ülke konumunda; bölgede Sünni İslam'ın lideri olmayı hedefliyor” dedi.

İsrailli bakandan Türkiye çıkışı: Suriye'deki en baskın ülke konumunda
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.02.2025 - 11:24

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Moldova'nın başkenti Kişinev'de Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Saar, Suriye geçiş hükümetinin uluslararası meşruiyet kazanmaya odaklanırken “söylemlerini ılımlılaştıran cihatçılardan” oluştuğunu söyledi.

Saar, “Şam'daki yeni hükümet cihatçılardan ve İslamcılardan oluşuyor. Şu anda ekonomiye, yönetime ve dünyadan meşruiyet kazanmaya odaklanmış durumda ve bu nedenle şu anda kibarca konuşuyor. Bu, iktidara gelen pek çok İslamcı hareketin başına gelmiştir” dedi. 

Saar, İsrail'in öncelikli kaygısının kendi güvenliği olduğunu, ancak ana odağının İran olmaya devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin bölgedeki eylemlerinin izlenmesi gerektiğini belirten Saar, “Türkiye'nin şu anda Şam üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu açık” ifadelerini kullandı.

Saar, “Türkiye şu anda Suriye'deki en baskın ülke konumunda; bölgede Sünni İslam'ın lideri olmayı hedefliyor” diye ekledi.


Etiketler: #israil #suriye

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