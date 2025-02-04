İsrailli siyasetçiden Trump çıkışı: Tel Aviv, dört elle sarılmalı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:20

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:20

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, partisinin parlamentodaki grup toplantısında yaptığı konuşmayı X platformunda paylaştı.

Konuşmasında, ABD Başkanı Trump'a "Gazze'deki Filistinlileri Sina Yarımadası'na taşıma ve Gazze'nin yönetim sorumluluğunu Mısırlılara verme" önerisinden dolayı teşekkür eden Liberman, "Tel Aviv, Trump'ın Gazzelileri yerinden etme önerisine dört elle sarılmalı" dedi.

Gazze'nin gerçek çözümünün Mısır'da olduğunu öne süren Liberman, "Mısırlılar, bu sorunu çözmek isteyip istemediklerine karar vermelidirler" ifadesini kullandı.

İsrail medyasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 Şubat Salı günü Beyaz Saray'da Trump ile, Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e göç ettirme önerisini görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.



Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.



Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim" demişti.