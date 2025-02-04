Bakan Fidan duyurdu: İsrail hapishanelerinden bırakılan 15 Filistinli Türkiye'ye geldi

Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:46

Güncelleme: 04.02.2025 - 15:47

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bugün Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fidan, toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes ve rehine takası anlaşmasına işaret ederek, "İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağıyla ilgili tüm dünyada bazı soru işaretleri var" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi bir ülkeye tehcirine işaret eden açıklamalarına da yanıt vererek, "Filistinlileri ana yurdundan kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız" diye konuştu.

'SURİYE'DE GERÇEK, KAPSAYICI BİR SİYASİ SÜREÇ BAŞLAMALI'

Bakan Fidan’ın ardından açıklama yapan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de "Filistin halkını kendi toprağından kovmaya yönelik tüm girişimlere karşı olduğumuzu ifade ettik" diye konuştu. Abdulati, “Sayın Bakan Fidan ile Suriye’deki gelişmeleri de ele aldım” diyerek Suriye halkının ve beklentilerinin yanında olduklarını ifade etti.

Bakan Abdulati, mevkidaşı Fidan ile Suriye’de 'gerçek, kapsayıcı bir siyasi sürecin başlamasının önemini' ve 'terörle mücadele konusunu' da vurguladıklarını, 'Suriye halkının beklenti ve taleplerini gerçekleştirmenin önemine vurgu yaptıklarını' belirtti.

BAKAN FİDAN'A '15 FİLİSTİNLİ' SORUSU

İki bakanın açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularına geçildi.

Fidan, rehine takası kapsamında İsrail'deki hapishanelerden serbest bırakılan Filistinlilerin 15'inin Türkiye'ye gelmiş olmasına ilişkin soruya yanıt verdi.

TÜRKİYE'YE GELDİLER

Buna benzer bir durumun daha önce de yaşandığını hatırlatan Bakan Fidan, Türkiye'nin gelen talep üzerine olumlu bir tavır gösterdiğini belirterek, birkaç gün önce serbest bırakılan Filistinlilere Kahire'deki Türkiye Büyükelçiliği üzerinden vize verildiğini ve bu kişilerin Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yanıtında, 'Türkiye'nin taşıdığı iyi niyetin bazı çevrelerce Türkiye aleyhine propaganda materyali haline getirilmemesi konusunda' da uyarıda bulundu.

"Türkiye'nin insanlık dramını sona erdirmek amacıyla taşıdığı iyi niyetin daha sonra Türkiye aleyhine propaganda aracına dönüşmesi konusunda uyarıyorum" diyen Bakan Fidan, "Yaptığımız insani destek ve barış çabalarına yardımdır" diye konuştu.