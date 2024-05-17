İsrailli bakandan Türkiye'ye 'yaptırım' çıkışı: 'Erdoğan'ın görev süresinin sonuna kadar...'

Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:56

Güncelleme: 17.05.2024 - 09:56

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'ye yönelik ticari alanda yaptırımlara gidileceğini duyurdu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'den yapılan ithalata “Erdoğan'ın görev süresinin sonuna kadar” %100 gümrük vergisi uygulayacaklarına dair hükümete onaylaması için bir teklif sunacağını açıkladı.

Ayrıca teklifte, Türkiye'den ithal edilen mallar için geçerli olan tüm indirimli gümrük oranlarının kaldırılması ve Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasının feshedilmesi yer alıyor.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Türkiye'den ithalatta vergi oranlarının yükseltilmesi Erdoğan'a uygun bir Siyonist cevaptır. Erdoğan, 7 Ekim'de korkunç katliamı gerçekleştiren Hamas/IŞİD canavarlarının savunmasında ön saflarda yer alıyor ve kamuoyunda yaptığı açıklamalarda İsrail'in meşru müdafaa hakkına meydan okudu" dedi.

"İsrail'in, birkaç yılı aşkın bir süredir Erdoğan'ın Yahudi karşıtlığına karşı mücadele ettiğini" savunan Smotrich, "Bizim ulusal onurumuz, ulusal gururumuz ve iltifata ihtiyaç duymayan ve kesinlikle ona karşı savaşanları desteklemeyen güçlü bir ekonomimiz var" ifadelerini kullandı.

Smotrich, "Erdoğan'ın görev süresinin sonunda Türk halkı, İsrail'den nefret etmeyen aklı başında bir lider seçerse, Türkiye ile ticaret yolunu kralın yoluna döndürmek mümkün olabilir" diye ekledi.

İsrail Ekonomi Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı'na, İsrail sanayisini güçlendirmek için gerekli adımları atmaları ve İsrail ekonomisinin alternatiflerini oluşturmak ve azaltmak için şu anda Türkiye'den İsrail'e ithal edilen ürünlerle ilgili olarak İsrail'in ithalat kaynaklarını çeşitlendirmeye yardımcı olmaları talimatının verildiği kaydedildi.

İsrail Üreticiler Birliği anketine ve yapılan bir analize göre, ithalatta İsrailli üreticiler için ilgili alternatif olabilecek ülkelerin Çin, Doğu Avrupa, Yunanistan, Almanya, Kıbrıs, Tayvan ve diğer ülkeler olduğu belirtildi.