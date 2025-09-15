İsrailli bakanın ofisine 'yolsuzluk' baskını

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi, yolsuzluk, dolandırıcılık ve vergi mükelleflerinin parasını kötüye kullanmakla suçlanan Bakan May Golan'ı "şüpheli" sıfatıyla sorguya çağırdı.

İsrail polisi, Bakan Golan'ın Batı Kudüs'teki ofisine ve yakınlarının evlerine baskınlar düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Golan'ın danışmanının da olduğu ve evinde yapılan aramada esrar çiftliği bulunduğu belirtildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere polis merkezine sevk edildiği ve bir sanığın ise bugün ilerleyen saatlerde Rishon LeZion Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutukluluğunun uzatılması için hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Öte yandan yerel basın, polisin sabah saatlerinde gözaltına aldığı şüphelilerden birinin aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunun başkanı ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yakın arkadaşı olduğunu yazdı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, şubat ayında aşırı sağcı Bakan Golan'ın vergi mükelleflerinin parasını kötüye kullandığı ve yakınlarına bakanlıktan maaş bağlattığı iddialarını gündeme getirmişti.

Basına yansıyan söz konusu iddialara ilişkin aylar önce soruşturma başlatılmıştı.

İsrailli Bakan ve yakınları ise haklarındaki iddiaları reddetmişti.