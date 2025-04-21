İsrailli bakanlardan Batı Şeria'yı ilhak çağrısı

Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:46

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:46

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Adalet Bakanı Yariv Levin, Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yerinin açılış törenine katıldı.

İsrailli bakanlar, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimlerin güçlendirilmesi ve ilhak mesajı verdi.

Savunma Bakanı Katz, Filistin topraklarını gasbederek kurulan yerleşimlerin İsrail için savunma hattı anlamına geldiğini öne sürerek Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları devam ettirecekleri tehdidinde bulundu.

Adalet Bakanı Levin de işgal altındaki Batı Şeria toprakları üzerinde hak sahibi olduklarını ve bu konunun öncelik listesinin en başında olduğunu savundu.

Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Wasserlauf ise mevcut İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakı için "son şans" olduğunu ileri sürdü.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sürerken İsrail'deki aşırı sağcı partiler ve siyasiler sık sık işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudilerin üstünlüğünü, İsrail'in daha fazla toprak gasbetmesini ve bu topraklarda egemenlik kurması gerektiğini dile getiriyor.