İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışma: 4 asker öldü, 14 asker de yaralandı

İsrail ordusunun, dün akşam Lübnan'ın güneyindeki bir köyde Hizbullah üyeleriyle girdiği çatışmada 4 İsrailli yedek askerin öldüğünü ve 14'ünün de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışma: 4 asker öldü, 14 asker de yaralandı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:09

İsrail ordusu, dün akşam Lübnan'ın güneyindeki bir köyde Hizbullah üyeleriyle çatışma yaşandığını duyurdu.

Çıkan çatışmada, 4 İsrailli yedek askerin öldüğü ve 14'ünün de yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 14 askerden beşinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çatışmada 3 Hizbullah üyesinin de öldürüldüğü aktarıldı.

Öldürülen askerlerin isimleri, Yüzbaşı Rabbi Avraham Yosef Goldberg (43), Başçavuş Gilad Elmaliach (30), Yüzbaşı Amit Chayut (29) ve Binbaşı Eliav Amram Abitbol (36) şeklinde açıklandı.

Askerlerin hepsinin Alon Tugayı'nın 8207. Taburu'nda görev yaptığı belirtildi.

Goldberg taburun hahamı, Chayut tim komutanı ve Abitbol'un da bölük komutan yardımcısı olduğu belirtildi.


Etiketler: #israil #hizbullah

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