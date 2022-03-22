İsrailli Elbit, İsveç ile 27 milyon ABD doları değerinde tank mühimmatı anlaşması imzaladı

22 Mart 2022 Salı, 12:01

İsrailli savunma elektronik şirketi Elbit Systems dün, İsveç ordusuna yüksek patlayıcılı tank mühimmatı sağlamak üzere 27 milyon ABD doları değerinde bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, İsveç Savunma Malzeme İdaresi ile imzalanan anlaşmanın 10 aylık bir süre içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada anlaşmanın, Elbit'in muharebe tankı ateş gücünü artırmak için 120 mm mühimmat serisinin M339 mermilerini ve İsveç ordusunun Leopard Ana Muharebe Tankları için Veri Ayar Birimlerini içerdiğini kaydetti.

Elbit'in tank mühimmat portföyüne göre, alan ve şehir savaşı için yüksek doğruluklu mühimmat olan 27 kilogramlık M339 mermisi, tüm muharebe menzillerinde düşük ikincil zarar ile öldürücülük sağlıyor.

M339, sığınakları, saha tahkimatını, kentsel yapıları, hafif zırhlı araçları ve zırhlı personel taşıyıcılarını yok edebiliyor ve piyadelere karşı son derece ölümcül olabiliyor.

Elbit'e göre, bu mermiler ayrıca 200 mm çift betonarme duvarları delme ve savaş başlığını gecikmeli çalıştırma yeteneğine sahip bulunuyor