İsrailli maden patronu Beny Steinmetz, havaalanında gözaltına alındı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:02

Güncelleme: 14.10.2024 - 15:02

İsrailli maden patronu Beny Steinmetz'in Romanya tarafından yakalama emri uyarınca Atina Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Polis kaynaklarına göre 68 yaşındaki Steinmetz, dün özel bir uçakla Atina Uluslararası Havaalanına geldikten saatler sonra gözaltına alındı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir polis yetkilisi, tutuklama emrinin bir suç örgütüne katılmakla ilgili suçlamalar nedeniyle Romanya adına çıkarıldığını söyledi.

Hakimler daha sonra, Romanya'da adil yargılanma hakkının ihlal edileceğine ve iade edilmesi halinde insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalma riskiyle karşı karşıya olduğuna hükmetti. Temyiz savcısının talimatını takiben, Pazartesi günü davasının yeniden değerlendirilmesi için temyiz konseyine sevk edildi.

Servetini elmas işinden kazanan multi milyarder yatırımcı Steinmetz, bir yıl önce Romanya makamları tarafından çıkarılan Avrupa Tutuklama Emri (EAW) nedeniyle Larnaka Havaalanında tutuklanmış ancak kefaletle serbest bırakılmıştı.

Steinmetz, 2006 ve 2008 yılları arasında gerçekleşen hileli arazi anlaşmaları nedeniyle 2020 yılında Romanya Yüksek Mahkemesi tarafından gıyabında mahkum edildi.

Ayrıca, Gine'deki demir cevheri yatakları için arama izinleriyle ilgili bir davada yolsuzluktan suçlu bulunduğu İsviçre'de ayrı bir yasal mücadeleye karıştı.

Madencilik, enerji, emlak ve elmas madenciliği sektörlerine odaklanmış İsrailli bir iş insanı ve girişimci olan Beny Steinmetz, birçok ülkede yolsuzluk ve yasa dışı iş uygulamalarından hüküm giydi.