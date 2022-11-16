İsrailli milyarderin tankerine İHA saldırısı: Petrol sızıntısı yok

16 Kasım 2022 Çarşamba, 13:28

İsrailli milyarder Idan Ofer'in sahibi olduğu şirketin petrol tankerine bir İHA tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Eastern Pacific Shipping şirketi, Umman açıklarında Pacific Zircon adlı tankerine mermi isabet ettiğini ve gövdesinde küçük çaplı hasar meydana geldiğini belirterek, olayda herhangi bir yaralanma ya da petrol sızıntısı olmadığını açıkladı.

Singapur merkezli şirket, Umman kıyılarının yaklaşık 150 mil açığında meydana gelen olayı araştırdığını söyledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "İlk raporlar geminin bir mermi tarafından vurulduğunu gösteriyor. Geminin gövdesinde küçük çaplı bir hasar meydana geldi, ancak yükte herhangi bir sızıntı ya da su girişi söz konusu değil. Tüm mürettebat güvende ve hesaba katılmış durumda" denildi.

Denizcilik takip sitesi MarineTraffic'e göre Pacific Zircon adlı tanker en son Pazartesi sabahı Umman'ın Liwa kenti açıklarında görüldü. Pazartesi günü öğleden sonra Umman'ın Sohar kentinden yola çıkan tankerin varış noktası, Arjantin'in Buenos Aires limanı olarak belirlenmişti.

Temmuz 2021'de Umman açıklarında İsrailli bir firma tarafından işletilen bir petrol ürünleri tankerine şüpheli bir drone saldırısı düzenlendi. İran saldırıdan kendisinin sorumlu olduğu suçlamalarını reddetti.