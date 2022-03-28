İsrailli polislerin öldürülmesinin sorumluluğunu IŞİD üstlendi
İsrail Polisi, Hadera kentinde polise ateş açmaya başlayan iki teröristin vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail Polisi, İsrail'in ev sahipliği yaptığı Negev Zirvesi sırasında gerçekleşen ve iki İsrailli polisin öldürüldüğü saldırıyı "iki terörist Hadera'daki bir polis ekibine ateş açmaya başladı. İki ölümle sonuçlandı'' sözleriyle açıkladı.
IŞİD, telegram hesabında yayımladığı bir mesajla saldırıyı üstlendi.
ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu'na göre, IŞİD 2017'den beri ilk kez İsrail'e yönelik bir saldırıyı resmen üstlendi.
Bölgeden sorumlu polis komutan yardımcısı Dudu Boani gazetecilere verdiği demeçte, saldırının iki kurbanının polis memuru olduğunu söyledi. Saldırganların vurularak öldürüldüğünü doğruladı.
Kızılkalkan acil tıbbi müdahale ekipleri, saldırıda ikisi İsrail polisi olan bir erkek ve bir kadının öldüğünü, dört kişinin hastaneye kaldırıldığını, iki kişinin olay yerinde tedavi edildiğini söyledi.
Hamas, "kahramanca bir operasyon" ve "İsrail'in halkımıza karşı işlediği suçlarına doğal ve meşru bir yanıt" olarak nitelendirdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Negev Zirvesi katılımcılarına Hadera saldırısının ayrıntıları hakkında bilgi verdim [...] Bütün dışişleri bakanları saldırıyı kınadı, kurbanların ailelerine taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi" açıklamasında bulundu.
Lapid, açıklamasında "Çirkin terör saldırısı, aşırılık yanlılarının buradaki yaşamın dokusuna zarar verme ve terörize etme girişimidir" dedi. "İsrail terörle tavizsiz bir şekilde savaşacak, bize zarar vermeye çalışan herkese karşı müttefiklerimizle birlikte kararlılıkla duracağız” ifadesinde bulundu.
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