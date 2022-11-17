İsrailli suç örgütüne operasyon: En çok aranan elebaşı yakalandı
Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve İsrail'in en çok aranan isimlerinden biri olarak bilinen İsrailli Abergil suç örgütü elebaşının, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde yakalandığı bildirildi.
Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan (SAPS) yapılan açıklamada, İsrailli Abergil suç örgütünün 2015'ten beri kırmızı bültenle aranan 46 yaşındaki elebaşı ile 7 zanlının, Johannesburg kentinin Bryanston bölgesindeki bir eve bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, Güney Afrika polisi ve Interpol'ün ortak operasyonuyla yakalanan zanlının ismi açıklanmazken, kendisinin İsrail'in "en çok aranan suç örgütü elebaşı" olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca operasyonda, 5 saldırı tüfeği, 7 tabanca, 40 bin dolar ve çalıntı olduğundan şüphelenilen 3 motosiklet ele geçirildiği kaydedildi.
İsrailli suç örgütü elebaşının isminin ise mahkemeye çıkarılmasını takiben 48 saat içinde açıklanması bekleniyor.
ABERGİL SUÇ ÖRGÜTÜ
Abergil suç örgütü İsrail merkezli olmak üzere küresel çapta faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen suç örgütlerinden biri kabul ediliyor.
İsmini kurucusu Ya'akov Abergil'den alan örgütün başlıca faaliyetleri arasında, uyuşturucu kaçakçılığı, kumar, kara para aklama, gasp, cinayet, şantaj ve otomobil hırsızlığı yer alıyor.
Örgütün bugün yakalanan örgüt elebaşı ise 2003 ve 2004 yıllarında İsrail'de iki ayrı bombalı saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle aranıyordu.
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