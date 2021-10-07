İsrailli yetkili, ilişkileri normalleştirecekleri bir sonraki ülkeyi açıkladı
İsrail Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Barış Süreci Dairesi Başkanı Eliav Binyamin, Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirecek bir sonraki ülkenin Umman olabileceğini iddia etti.
Binyamin, sosyal medya üzerinden gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas ile vardığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail ile başka hangi ülkelerin ilişkileri normalleştirebileceğine ilişkin bir soruya Binyamin, "Temel olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki tüm ülkelerle görüşüyoruz. Her birinin kendileri için doğru zamanın ne vakit olacağına ve nasıl devam edeceklerine karar vermeleri gerekiyor. Umman dahil hepsiyle konuşuyoruz. Devam eden bir iş birliğimiz var." cevabını verdi.
BAE, Bahreyn, Fas ve Sudan geçen yıl İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.
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