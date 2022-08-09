Issey Miyake kimdir? Issey Miyake neden öldü, kaç yaşında?

09 Ağustos 2022 Salı, 17:24

Steve Jobs'un ikonik siyah balıkçı kazağının tasarımcısı, asla kırışmayan pileli giyim görünümüne imza atmış, ünlü Japon tasarımcı Issey Miyake, hayatını kaybetti. İşte ünlü modacının yaşamına dair ayrıntılar...



ISSEY MİYAKE KİMDİR?



Issey Miyake, 22 Nisan 1938'de Japonya'nın Hiroşima kentinde doğdu ve Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasına tanık oldu. Kendisi yara almadan kurtulsa da annesini bombanın etkileri nedeniyle kaybetti.



Modaya olan ilgisi kız kardeşinin moda dergilerini okuyarak başladı. Tokyo'daki Tama Sanat Üniversitesi'nde grafik tasarım okudu ve 1964'te mezun oldu. Mezun olduktan sonra, Paris'teki Chambre syndicale de la couture Parisienne okuluna kaydoldu ve tasarımcı yardımcısı olarak Guy Laroche'a çıraklık yaptı. Miyake, Guy Laroche ile Huber de Givenchy gibi ünlü modacılarla birlikte çalıştı.

MODAYA YENİLİK GETİRDİ

Kısa bir süreliğine New York'ta da yaşayan Miyake, 1970'te Tokyo'ya dönmeye karar verdi ve orada Miyake Tasarım Stüdyosu'nu kurdu. 1980'lerin sonlarında, hem kullanıcı için hareket esnekliği hem de bakım ve üretim kolaylığı sağlayacak yeni yöntemler denemeye başladı ve oldukça başarılı oldu. Birçok koleksiyona, defileye ve tasarıma imza attı. Apple'dan Steve Jobs ile bir dostluk geliştirdi ve Jobs'un imza kıyafetinin bir parçası olan siyah balıkçı yakaları üretti.

Ünlü modacının bir süredir karaciğer kanseriyle mücadele ettiği biliniyordu. Issey Miyake'nin 84 yaşında, 5 Ağustos 2022 tarihinde hayatını kaybettiği açıklandı.

