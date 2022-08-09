Memphis Depay kimdir? Memphis Depay kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Memphis Depay bonservis bedeli ne kadar?

09 Ağustos 2022 Salı, 11:30

Barcelona ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Memphis Depay'ın ın bu yaz takımdan ayrılması gündemde. Transfer döneminin mücadelesini yaşadığımız bu günlerde Memphis Depay'ın kim olduğu çok merak ediliyor. İşte detaylar..

MEMPHİS DEPAY KİMDİR?

28 yaşındaki Memphis Depay, 13 Şubat 1994'te Hollanda Moordrecht'te doğdu. 176 cm boyunda ve 78 kilo olan Memphis Depay, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 33 maça çıkan Memphis Depay, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Memphis Depay, bu sezon 11 asist ve 20 gol katkısı ile oynamaktadır.

MEMPHİS DEPAY KARİYERİ

Memphis Depay, kariyerine ilk olarak 2000 yılında doğduğu kentin takımı olan VV Moordrecht Kulübü’nde başladı. 3 sene boyunca yer aldığı ekibinden 2003 yılında ayrılarak Sparta Rotterdam’ın alt yapısına geçiş yaptı. 2006 yılına kadar burada top koşturduktan sonra PSV Eindhoven’in alt yapısına geçiş yaptı. Gençlik kariyerini buralarda tamamladıktan sonra 2011-2012 sezonun öncesinde ilk kez A takıma çağrıldı.

2010-2011 sezonunda sadece 11 maça çıktı ve gollük bir performans sergileyerek takmının Hollanda KNWB Kupası’nı kazanmasında pay sahibi oldu.

2012-2013 sezonunda ise ilk 11’de maçlara çıkmaya başladı ve 30 maçta forma giyip 3 gol atarak sezon sonunda takımı ile Hollanda Süper Kupası’nı müzeye koydu. 2014-2015 sezonunda ise zirve yaşayan Memphis Depay, sezon sonunu 40 maçla tamamlayarak 27 kez gol attı.

2014-2015 sezonuna kadar toplamda 111 kez PSV Eindhoven formasını giydi ve 48 kez fileleri havalandırdı.

2015-2016 sezonunda 34 Milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu. Bir sezon forma giydiği takımda başarılı olsa da, sezon sonu takımdan ayrıldı.

2016-2017 sezonu öncesinde Olimpik Lyon'a 16 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Depay, Olympique Lyon formasıyla 40 maçta 22 gole imza atmıştı.

19 Haziran 2021'de La Liga kulübü Barcelona, Memphis'in iki yıllık sözleşmeyle ücretsiz transferini duyurdu. 15 Ağustos'ta Memphis, Barcelona'daki ilk maçına Camp Nou'da Real Sociedad karşısında 4-2'lik bir lig galibiyetiyle çıktı. Altı gün sonra, ikinci maçında 1-1 berabere kaldıkları Athletic Bilbao karşısında ekolayzır golünü atarak kulüp adına ilk golünü attı. Depay geçtiğimiz sezon toplam 38 maça çıkarken 13 gol ile 2 asist kaydetti.

MEMPHİS DEPAY BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Güncel verilere göre; Barcelona yönetimi, Hollandalı oyuncu için en az 20 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.