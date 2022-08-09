Eski CIA Danışmanı Henri Barkey kimdir? Henri Barkey kaç yaşında?

09 Ağustos 2022 Salı, 14:26

Eski CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) Danışmanı Henri Barkey'in yemek yediği kişinin Kavala değil, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş olduğunu söylemesi üzerine gündemde yeni bir tartışma başladı. Gündemdeki isim Barkey'in kim olduğu ise büyük merak konusu. İşte ''Henri Barkey kimdir?'' sorusunun cevabı...

ESKİ CIA DANIŞMANI HENRİ BARKEY KİMDİR?

Henri Jak Barkey, Amerikalı akademisyen ve Orta Doğu uzmanıdır. İstanbul'da doğan Barkey'in Türk vatandaşlığı da bulunmaktadır. 1954 yılında İstanbul'da doğan Barkey, doktorasını Pennsylvania Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlamıştır.

68 yaşındaki Henri Barkey, 1998-2000 arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Politika Planlama Bölümü'nde de görev almış aynı zamanda çeşitli gazetelerde makaleler yazmış, farklı birçok tv kanalında siyaset yorumculuğu da yapmıştır. ABD'de de birçok okulda öğretim üyesi olarak çeşitli dersler de vermiştir.

HENRİ BARKEY 15 TEMMUZ İDDİANAMESİ

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında hazırlanan iddianamede, Barkey'in 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığı belirtilmişti.

Çok iyi derecede Türkçe bilen Henri Barkey'in, ABD bürokrasisinde "Türkiye uzmanı" olarak tanındığı belirtilen iddianamede, şüphelinin uzun yıllar ABD'nin Ortadoğu ülkelerine yönelik istihbarat faaliyetlerinde kıdemli analist olarak görev aldığı ve halen Dış İlişkiler Konseyi'nde (Council on Foreign Relation– CFR) görevli olduğu aktarılan bilgiler arasındaydı.

"BARKEY VE FULLER, 'TÜRKİYE'NİN KÜRT MESELESİ' ADLI ORTAK BİR KİTAP YAYIMLADI"

İddianamede, CIA'nın Ulusal İstihbarat Konseyi (National Intelligence Council) başkan yardımcılığını da yapan Barkey'in, uzun yıllar CIA Türkiye istasyon şefi ve Orta Doğu masası şefi olarak çalışan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de ikamet etmesi amacıyla Yeşil Kart (Green Card) alması için mahkemeye tavsiye mektubu sunan Graham Fuller ile yakın ilişki içerisinde olduğu anlatılan iddianamede, Henri Barkey ile Graham Fuller'in 1998'de "Türkiye'nin Kürt Meselesi (Turkey's Kurdish Question)" isimli ortak kitabının yayımlandığı da vurgulandı.