Milli Kayakçı Kaan Şamgül kimdir? Milli Kayakçı Kaan Şamgül neden hayatını kaybetti?
Milli Kayakçı Kaan Şamgül hayatını kaybetti. Milli Kayakçı Kaan Şamgül kimdir, neden hayatını kaybetti?
Milli Kayakçı Kaan Şamgül 22 yaşındaydı. Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım Sporcusu olan Şamgül'ün Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Şamgül, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi mezunu.
KAAN ŞAMGÜL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Emniyetevleri Mahallesi'ndeki bir sokakta dün sabah saatlerinde yerde hareketsiz bir kişinin yattığının çevredekiler tarafından görülmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmada, ölen kişinin kayak branşında milli sporcu olan ve Türkiye şampiyonluğu da bulunan 22 yaşındaki Kaan Şamgül olduğunu tespit etti.
Şamgül'ün bir gece önce arkadaşı A.A. ve beraberindeki arkadaşları ile eğlenmeye gittiği, bir süre sonra gruptan ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.
Polisin "şüpheli ölüm" olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.
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