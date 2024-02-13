İstanbul, dünyanın en çok ziyaret edilen kenti oldu

Euromonitor International'ın raporuna göre, İstanbul, 2023 yılında Londra ve Dubai'yi geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen tatil destinasyonu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 16:01
İstanbul, dünyanın en çok ziyaret edilen kenti oldu
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Dünya'nın önde gelen araştırma şirketlerinden Londra merkezli Euromonitor International'ın raporuna göre, İstanbul 2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen kenti oldu.

İstanbul, Londra ve Dubai gibi diğer önde gelen tatil destinasyonlarını geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

İstanbul'a geçtiğimiz yıl turistler tarafından 20 milyondan fazla seyahat gerçekleştirildiği ve bu da geçen yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 26'lık bir artışa işaret ettiği kaydedildi.

Londra, 2023 yılında 18 milyon uluslararası ziyaretçiyle listede ikinci sırada yer alırken, kente ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17 artış gösterdi.

Dubai geçen yıl en çok ziyaret edilen üçüncü destinasyon olurken, Tripadvisor sıralamasında da dünyanın en iyi tatil yeri seçildi.

Antalya ise geçtiğimiz yıl dünyanın en çok ziyaret edilen dördüncü kenti oldu.

Yaklaşan Olimpiyatlar nedeniyle turizm açısından hareketli bir yıl geçirmesi beklenen Paris, dünyanın en çok ziyaret edilen beşinci kenti oldu.

Euromonitor International'ın aktardığına göre, 2023'te dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 kenti:

1- İstanbul

2- Londra

3- Dubai

4- Antalya

5- Paris

6- Hong Kong

7- Bangkok

8- New York

9- Cancun

10- Mekke


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