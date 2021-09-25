İşte Türkiye'den en çok seyahat edilen 5 ülke için seyahat koşulları

25 Eylül 2021 Cumartesi, 14:50

Ülkelerin uygulamaya koyduğu ilk önlem politikaları da virüsün yayılmasını önleme amacıyla uygulanan seyahat yasaklarıydı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020’den önce de bazı ülkelere uçuş ve seyahatler durdurularak pandemi önlemleri hayata geçmeye başlamıştı.

İlk olarak 3 Şubat 2020 tarihinde Türkiye’den Çin’e seyahat yasağı uygulandı. Daha sonrasında bu yasak sırasıyla İran, Irak, İtalya ve Güney Kore’yi de kapsayacak şekilde genişletildi. Türkiye’de Covid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşanmasının ardından 21 Mart 2020 tarihinde, aralarında İngiltere, Suudi Arabistan ve Mısır’ın da bulunduğu 46 ülkeye seyahat yasağı geldi. Türkiye’den birçok ülkeye turizm amaçlı seyahat yasaklandı.

Yıl içinde değişen vaka sayılarıyla beraber seyahat kısıtlamaları en sık değişen önlem politikalarından biri oldu. Bu kısıtlamalar Türkiye vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeleri de kapsıyor. Kısıtlamaların sürekli güncellenmesi de seyahat etmek isteyen vatandaşlar için önemli bir zorluk oluşturuyor. TÜİK verilerine göre Türkiye vatandaşlarının, pandemi başlamadan önce (2019 yılında) en çok ziyaret ettiği ilk 5 ülke arasında sırasıyla Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, İran ve Almanya yer alıyor. Doğruluk Payı olarak bu beş ülke için son güncellemeleri derledik.

Bulgaristan

Bulgaristan Avrupa Birliği ülkelerinin de üzerinde anlaştığı COVID-19 seyahat önlemlerini uyguluyor. Bunun anlamı, European Union Digital Covid Certificate (EUDCC) ile ülkeye giriş imkanının bulunması demek. Bu belgenin, en az birini içermesi gereken koşulları ise şu şekilde:

İkinci dozun veya tek doz olması gereken aşıların üstünden on dört gün geçmiş olması,

Covid-19 geçirip iyileşen kişilerin, pozitif sonuçlu PCR testinin üstünden en az on bir gün geçmiş olması,

Ülkeye varış saatinden en fazla 72 saat önceden yapılmış negatif sonuçlu PCR veya en fazla 48 saat önceden yapılmış hızlı antikor testi

Bulgaristan Sağlık Bakanlığının yayımladığı yeşil, turuncu ve kırmızı bölgedeki ülkeler her ay değişiklik gösteriyor. Bulgaristan, kırmızı ülkeden turist kabul etmiyor. Turuncu bölgedeki ülkelerden gelen turistler ise karantina zorunluluğu olmaksızın ülkeye girişte rapid antigen testine (RAT) tabii tutuluyor. Yeşil bölgedeki ülkelerden gelen turistler için ise, turistlerin Avrupa Birliği Dijital Kovid Sertifikasına sahip olmaması durumunda on günlük bir karantina süresi zorunlu kılınıyor.

Türkiye halihazırda turuncu bölgede bulunuyor.

Gürcistan

Türkiye vatandaşlarına Gürcistan’a giriş için herhangi bir seyahat kısıtlaması bulunmuyor.

Gürcistan’a gelen turistler, resmi aşı sertifikası (iki doz aşı veya tek dozun yeterli olduğu aşılar) ve bununla beraber en fazla 72 saat önceden alınmış negatif sonuçlu PCR testi ile ülkeye giriş yapabilirler.

Bunun yanı sıra Gürcistan, aşı sertifikası bulunmayan veya aşı olmayan turistlere de PCR testini, ülkeye girişlerinden en fazla 72 saat önce ve ülkeye girişlerinin üçüncü günü yaptırmalarını zorunlu tutmuş.

Havayolu ulaşımında ise resmi aşı sertifikası olan kişilerin PCR testine tabi tutulması gerekmiyor. Aşı olmayan veya aşı sertifikasına sahip olmayan kişilere uygulanacak uygulamalar ise karayolu ve denizyolu ulaşımı ile aynı. Hükümet ülkeye tahmini varış süresinden en fazla 72 saat önce alınması gereken negatif sonuçlu PCR testinin, yine ülkeye girişlerinin üçüncü gününde ibraz edilmesini talep ediyor.

Tüm Covid-19 aşılarının kabul edildiği Gürcistan, 10 yaşın altındaki çocuklara PCR testini zorunlu tutmuyor.

Yunanistan

Türk vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını 5 Ağustos’ta büyük ölçüde kaldıran Yunanistan, ülkeye gelecek olan turistlere deniz, hava ve karayolu ulaşımında herhangi bir kısıtlama bulundurmuyor. Buna ek olarak, vasıta farkı olmaksızın Türkiye’den gelen turistlere zorunlu kılınan COVID-19 seyahat uygulamaları ise şu şekilde:

İkinci dozun üstünden en az 14 gün geçtiğini belirten Covid-19 aşı sertifikası veya,

Ülkeye girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucu veya,

Son 48 saat içinde yapılmış rapid antigen testi (RAT) sonucu veya Covid-19 olup iyileşen vatandaşlara, bulaş tespitinden 30 gün sonra verilen Covid-19 hastalık sertifikası (Verilen belge 180 gün geçerliliğe sahiptir).

İran

Türkiye vatandaşları için herhangi bir seyahat yasağı uygulamayan İran, güncel kaynaklara göre turistler için de herhangi bir aşı mecburiyeti benimsemiş değil.

Koronavirüs kapsamında tüm ülkelerdeki sağlık ve seyahat önlemlerini güncelleyen Travel Center’a göre, İran’a gidecek olan vatandaşların uçuştan en fazla 96 saat önce alınması gereken negatif sonuçlu İngilizce PCR testi sonucu olmalı ya da İran elçiliği/konsolosluğu tarafından bu belge onaylanmış olmalı.

Buna ek olarak, İran’a varan turistlerin sağlık taramasına girmesi zorunlu ve İran hükümeti bu sağlık taramasına göre COVID-19 testi yapabiliyor veya karantina süreci başlatabiliyor.

Almanya

Almanya’nın 25 Haziran 2021 tarihinde turist kabul etmeye başladığı Türkiye’den, resmi seyahat işlemlerinin yanı sıra, diğer Avrupa ülkeleri gibi istediği temel COVID-19 şartları bulunmakta. Hükümetin belirlediği “yüksek riskli” ülkelerden de turist kabul eden Almanya’ya giriş yapmak isteyen vatandaşların sahip olması gereken belgeler:

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşıları yaptıran ve gerekli doz sayısının ardından en az 14 gün süresini tamamlayan Türk vatandaşları, Almanya’ya seyahat edebiliyor.

Yeni aşıların kullanım izni almasıyla, kabul edilecek aşı listesinin değişebileceğini söyleyen Almanya, gelecek olan turistlerden bu aşıların Avrupa Birliği Dijital Kovid Sertifikası (EUDCC) ile ibraz edilmesini şart koşuyor. O belgede yer alması gereken bilgiler ise şu şekilde listelenmiş:

Aşı olan kişinin kişisel bilgileri (soyad, ad ve doğum tarihi),

Aşının yapıldığı tarih ve yapılan doz sayısı,

Aşının adı

Hangi hastalığa karşı aşı yapıldığı

Aşıyı yapan veya sertifikayı düzenleyen yetkili kişinin/kuruluşun kimliğine dair bir resmi sembol veya düzenleyen kişinin adı.

Diğer ülkeler gibi Almanya'da 6 yaşının altındaki çocuk turistleri bu şartlardan tamamen muaf tutarken, 12 yaşını doldurmayan çocuk turistler için ise sadece negatif sonuçlu PCR testini veya Antigen testini zorunlu kılıyor.

Türk vatandaşlarının turist olarak en çok gittiği bu beş ülke, diğer ülkelere göre açık ara farkla en yüksek orana sahip olduğu için, Covid-19 kısıtlamaları sonrası bu ülkelere gidecek olan turist sayısında da artış bekleniyor. Hükümetlerin Covid-19 seyahat kısıtlamalarına göre değişiklik gösteren turizm politikaları ise her ay vaka sayıları ve aşılama oranlarıyla değişiklik gösteriyor. Buna bağlı olarak, turist kabul eden bu ülkelerin aşılama, PCR veya Antigen testi gibi uyguladığı Covid-19 önlemlerinin yanında Türkiye’nin güncel koronavirüs durumu da büyük bir önem arz ediyor.

Kaynak: Doğruluk Payı